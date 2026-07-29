Раскол в Конгрессе: демократы тормозят закон об «адских санкциях» против России Продвижение законопроекта о новых масштабных санкциях против России и Ирана, ранее одобренного процедурным голосованием в Сенате США, столкнулось с серьезными политическими препятствиями.