Первый Чемпионат по аджилити в столице собрал представителей из более чем из 10 регионов

Москва приняла Первый Чемпионат по аджилити на «Кубок Столицы». Площадкой был выбран Кинологический парк на Кольской улице, а сами состязания прошли в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» и проекта «Лето в Москве.