Губернатор заявил об уничтожении почти трех десятков беспилотников над Тверской областью

Тверскую область в ночь на среду, 29 января, пытались атаковать почти три десятка беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Руденя, его слова приводятся на официальной странице области в Telegram-канале.
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