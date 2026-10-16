ЙОХАННЕСБУРГ (ИА Реалист). Южноафриканский резервный банк (SARB) планирует в 2027 году создать компанию по управлению наличными — центральный элемент «Стратегии умных наличных» (Cash Smart Strategy).
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