Психолог Анжелика Полина сообщила, что для профилактики выгорания важно уметь отдыхать от работы. Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания «Стабильное нежелание идти на работу, тревога и раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания», - заявила Полина в беседе с порталом.
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