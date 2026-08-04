Расчёт РСЗО «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

В Министерстве обороны России рассказали, что расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвал ротацию и уничтожил живую силу и боевую технику подразделений украинских оккупантов на Краснолиманском направлении.
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