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Расчёт РСЗО «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёт РСЗО «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

В Министерстве обороны России рассказали, что расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвал ротацию и уничтожил живую силу и боевую технику подразделений украинских оккупантов на Краснолиманском направлении.

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