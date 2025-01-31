Бойцы UFC в Эр-Рияде: Магомедов и Пейдж готовы к поединку после взвешивания

В Эр-Рияде на турнире UFC Fight Night 250 состоялось взвешивание бойцов. Русский Шарабутдин Магомедов и британец Майкл Пейдж готовы к поединку, как и Сергей Павлович, который встретится с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.
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