Игорю Стрелкову отказали в отправке на СВО

Осужденный на четыре года колонии Игорь Стрелков (Гиркин) снова дал о себе знать. В письме своей супруге Милославе Регинской он опроверг появившуюся информацию, что ему якобы разрешили из колонии отправиться в зону проведения специальной военной операции.