Игорю Стрелкову отказали в отправке на СВО

Осужденный на четыре года колонии Игорь Стрелков (Гиркин) снова дал о себе знать. В письме своей супруге Милославе Регинской он опроверг появившуюся информацию, что ему якобы разрешили из колонии отправиться в зону проведения специальной военной операции.
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