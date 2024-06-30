Вучич: Запад не интересует, сколько россиян и украинцев погибнут

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань Президент Сербии Александер Вучич заявил, что западные страны не волнует количество потерь со стороны России и Украины, поэтому они отвергают любые мирные инициативы посредников.
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