Путин подписал закон о доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Он устанавливает единые требования к размещению сетей связи Согласно закону, любой собственник квартиры может заключить договор с провайдером без решения общего собрания владельцев жилья, пишет РИА Новости.
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