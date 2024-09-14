Донецкая группа...
homeВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

8 подписчиков

Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий.

Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий.

Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Ирада Зейналова известна как журналистка, корреспондент, телеведущая "Вестей" на РТР и «Итогов недели» на НТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Теперь нужно Метлину отправить куда-нибудь в джунгли Антарктиды😅🤣😂
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх