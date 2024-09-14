Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Ирада Зейналова известна как журналистка, корреспондент, телеведущая "Вестей" на РТР и «Итогов недели» на НТВ.
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