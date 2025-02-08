Путин поручил рассмотреть возможность введения обязательной геномной регистрации для военнослужащих, участвующих в СВО и контртеррористических операциях.
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Путин поручил рассмотреть возможность введения обязательной геномной регистрации для военнослужащих, участвующих в СВО и контртеррористических операциях.