Тульские депутаты подарили спортивное оборудование для МО Узловая

Депутаты от партии «Единая Россия» Тульской городской Думы Александр Швыков и Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев оказали помощь в приобретении спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».