Тульские депутаты подарили спортивное оборудование для МО Узловая

Депутаты от партии «Единая Россия» Тульской городской Думы Александр Швыков и Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев оказали помощь в приобретении спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».
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