"Приходи один, мы тоже одни придём": Дети мигрантов терроризируют жителей Подмосковья. Двое задержаны – люди просят помощи

LD Leon Dan Пистолет = угроза. Угроза = нападение. Нападение с пистолетом в общественном месте = терр.акт. Вне зависимости от того, настоящий пистолет или игрушечный. В след. раз будут думать (если есть чем).

Александр Котов Отстреливайте чурок, пока они русских не вырезали. И будет счастье.