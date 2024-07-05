Кадры с детьми мигрантов из Подмосковья, затерроризировавших местных жителей, кажется, не оставили равнодушными вообще никого.
"Приходи один, мы тоже одни придём": Дети мигрантов терроризируют жителей Подмосковья. Двое задержаны – люди просят помощи
Комментарии
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LD
Leon Dan
Пистолет = угроза. Угроза = нападение. Нападение с пистолетом в общественном месте = терр.акт. Вне зависимости от того, настоящий пистолет или игрушечный. В след. раз будут думать (если есть чем).
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11 час.
Александр Котов
Отстреливайте чурок, пока они русских не вырезали. И будет счастье.
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8 час.
АЛ
Александр Лагуткин
За нарушение закона, вплоть до хулиганства, имеющих гражданство мигрантов (вне зависимости от возраста) лишать гражданства и депортировать без права въезда в Россию в будущем. Если несовршеннолетние, то выдворять вместе с родителями. Нелегалов выявлять, дактилоскопировать и выдворять, исключив их появление в России в будущем.
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5 час.
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