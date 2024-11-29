Spiegel: спецпосланник Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен назначить спецпосланником по Украине и России, столкнется с «практически невыполнимой задачей» по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
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