Spiegel: спецпосланник Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен назначить спецпосланником по Украине и России, столкнется с «практически невыполнимой задачей» по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.