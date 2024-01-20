Зеленский назвал опасной идею Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

Он подчеркнул, что Трамп не вправе "самостоятельно принимать решения".фото: president.gov.ua--> Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа «очень опасно».
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