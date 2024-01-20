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Зеленский назвал опасной идею Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

Зеленский назвал опасной идею Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

Он подчеркнул, что Трамп не вправе "самостоятельно принимать решения".фото: president.gov.ua--> Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа «очень опасно».

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
он боится что ему сразу пе...ц придет. он уже его чувствует если есть еще чем.
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21 час.

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