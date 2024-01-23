Apple оштрафовали на 800 тыс руб за отказ удалить автобиографию Гитлера

РИАМО - 23 янв. Таганский районный суд Москвы на 800 тыс. рублей оштрафовал Apple. Американская компания отказалась удалить из приложения Apple Books книгу Mein Kampf* («Моя борьба», автобиография лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера), сообщает ТАСС.
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