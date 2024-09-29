В Севастополе на территории Владимирского собора проходит ежегодная благотворительная ярмарка «Белый цветок»Все вырученные средства пойдут на помощь детям и пожилым жителям в фронтовых селах в зоне СВО@vesti92Читать подробнее>>> .
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