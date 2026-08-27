Певица Альбина Джанабаева опубликовала фото с 22-летним сыном от Меладзе

Жена певца Валерия Меладзе приехала с их старшим сыном в главный храм в Грузии — Светицховели. Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева опубликовала фото с 22-летним Константином, снятым во время экскурсии по территории кафедрального собора.
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