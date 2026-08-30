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«50 на 50»: в Исландии разрыв сторонников и противников ЕС стал минимальным

«50 на 50»: в Исландии разрыв сторонников и противников ЕС стал минимальным

Референдум носит рекомендательный характер, но власти пообещали опираться на его результатыНа референдуме 29 августа исландцы почти поровну разделились по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз.

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