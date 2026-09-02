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Царьград

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Больше не за деньги: как теперь родным остаться с пациентом в больнице и что изменилось с 1 сентября

Больше не за деньги: как теперь родным остаться с пациентом в больнице и что изменилось с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила нахождения родственников рядом с тяжёлыми пациентами в стационарах, теперь это закреплено как право пациента и его близких.

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