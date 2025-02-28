О штрафах до 700 тысяч за головы коров в мусоре рассказали в Новосибирске

За проблему утилизации биологических отходов серьезно взялись законодатели. С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила обращения с останками животных: вывезти питомца в лес и закопать его там уже не получится.
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