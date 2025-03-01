Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКА Памятник честному гаишнику Год установки 2011 Год исчезновения 2011 Авторы: Александр Сирота, Огнев Юрий Был установлен на пр.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКА Памятник честному гаишнику Год установки 2011 Год исчезновения 2011 Авторы: Александр Сирота, Огнев Юрий Был установлен на пр.
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