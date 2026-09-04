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NATGAS SWING SHORT|

NATGAS SWING SHORT|

NATGAS SWING SHORT| Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! ProSignalsFx ✅NATGAS buy-side liquidity was raided within the supply level before bearish displacement emerged, and a mitigation retest is expected to reinforce short order flow toward the lower target.

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