NATGAS SWING SHORT| Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! ProSignalsFx ✅NATGAS buy-side liquidity was raided within the supply level before bearish displacement emerged, and a mitigation retest is expected to reinforce short order flow toward the lower target.
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