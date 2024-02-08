«Цель — как можно сильнее ослабить Россию». Владимир Путин — о политике Запада и украинском конфликте

История России и место в ней Украины, последствия расширения НАТО, причины поддержки Западом киевского режима, основания для начала СВО и условия решения украинского конфликта — таковы основные темы интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону.