«Цель — как можно сильнее ослабить Россию». Владимир Путин — о политике Запада и украинском конфликте

История России и место в ней Украины, последствия расширения НАТО, причины поддержки Западом киевского режима, основания для начала СВО и условия решения украинского конфликта — таковы основные темы интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону.
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