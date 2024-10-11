Avia.pro - СМИ Как известно, глава Чечни с самого начала пристально следил за ситуацией, в которой оказалась компания Wildberries.
Почему Разман Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы
Комментарии
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Григорий Худенко
Разбираются чеченцы, вокруг этих "разбирательств" всегда проблемы. С уважением отношусь к их обычаям, но МЫ все граждане одной страны.
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3 час.
Владимир Елкин
Умница Кадыров! В Чечне порядок, чеченские парни, как и мужчины других народов России, достойно сражаются на фронте! Всех нарушающих законы России чеченцев нужно отдавать на перевоспитание Рамзану! А то, что он не прощает виновников - правильно! Иначе не должно быть! Кстати, кровная месть - неплохая альтернатива нашему либерастическому продажному правосудию!
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3 час.
Хамид Ибрагимов
дагам хотевшим отжать многомиллиардный бизнес Полный п.. дец. Дальше нет смысла комментировать. Ждем развития событий. Два депутата уже лишились своей неприкосновенности. Сенатор на подходе. Суки зажравшиеся.
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1 час.
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