Почему Разман Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы

Григорий Худенко Разбираются чеченцы, вокруг этих "разбирательств" всегда проблемы. С уважением отношусь к их обычаям, но МЫ все граждане одной страны.

Владимир Елкин Умница Кадыров! В Чечне порядок, чеченские парни, как и мужчины других народов России, достойно сражаются на фронте! Всех нарушающих законы России чеченцев нужно отдавать на перевоспитание Рамзану! А то, что он не прощает виновников - правильно! Иначе не должно быть! Кстати, кровная месть - неплохая альтернатива нашему либерастическому продажному правосудию!