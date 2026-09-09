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Алтайский маугли: 20 лет в землянке, 11 лет в Москве

Алтайский маугли: 20 лет в землянке, 11 лет в Москве

Житель Москвы Оджан Наумкин, который почти четверть века провел в глухом лесу без сверстников и школы, а сегодня делает ремонты в столице, рассказал в интервью «МК» о своей необычной судьбе .

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