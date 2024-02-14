Продюсер Евгений Киселев назвал причину, по которой российские артисты не хотят петь на одной сцене с певцом-патриотом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов).
Продюсер Киселев: певец Shaman превратил слово патриот в ругательство
Комментарии
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Vladimir Goroch
Если Даня вообще больше нигде не появится ни под песню Шамана, ни под Мурку - этого вообще никто не заметит.
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18 час.
Александр Лагуткин
Да и про многих других это справедливо. Все эти вахтовики с иностранными паспортами уже порядком надоели. Для них слово патриотизм давно ругательство, а о понятии Родина они и представления не имеют. Молодых и талантливых нужно продвигать.
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13 час.
Валентина Литвяк
Трудновато избавится от престарелых вахтовиков, ведь их в дверь, они в окно. Плюй в глаза им Божия роса.Молодежи следует смелее продвигать свои таланты, мы ждем их и рады им.
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9 час.
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