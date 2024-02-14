Продюсер Киселев: певец Shaman превратил слово патриот в ругательство

Vladimir Goroch Если Даня вообще больше нигде не появится ни под песню Шамана, ни под Мурку - этого вообще никто не заметит.

Александр Лагуткин Да и про многих других это справедливо. Все эти вахтовики с иностранными паспортами уже порядком надоели. Для них слово патриотизм давно ругательство, а о понятии Родина они и представления не имеют. Молодых и талантливых нужно продвигать.