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Военнослужащие соединения РХБ защиты ЮВО ликвидировали последствия техногенной аварии на тренировке в Волгоградской области

Военнослужащие соединения РХБ защиты ЮВО ликвидировали последствия техногенной аварии на тренировке в Волгоградской области

Специалисты развернули и подготовили к работе авторазливочную станцию АРС-14КМ, выполнили специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

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