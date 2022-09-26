Военнослужащие соединения РХБ защиты ЮВО ликвидировали последствия техногенной аварии на тренировке в Волгоградской области

Специалисты развернули и подготовили к работе авторазливочную станцию АРС-14КМ, выполнили специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.
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