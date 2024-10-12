Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Иванов
    Только одно правильно в этой статье: словосочетание "Еврейское Государство" написано с заглавной буквы. За это респек..."Триумф" путает к...
  • степан дунов
    Министерству культуры надо изменить свою политику в отношении "деятелей" культуры.Почти 100% сбежавших это из этой сф...Юмористка Татьяна...
  • Владимир Алтайцев
    Поймать суку  и уничтожить при задержании.Юмористка Татьяна...

В Москве задержали нелегала из Узбекистана, систематически избивавшего маленького сына сожительницы

В Москве задержали нелегала из Узбекистана, систематически избивавшего маленького сына сожительницы

В СК России по Москве сообщили о проведении расследования уголовного дела по статье «истязание». По данным следствия, гражданин Узбекистана, сойдясь с сожительницей, начал регулярно избивать и мучить ее сына, маленького мальчика, которому всего 7 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх