Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на пост зампреда правительства

Комитет Государственной думы по труду, делам ветеранов и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя главы правительства по социальным вопросам.
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