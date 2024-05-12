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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на пост зампреда правительства

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на пост зампреда правительства

Комитет Государственной думы по труду, делам ветеранов и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя главы правительства по социальным вопросам.

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