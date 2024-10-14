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Русская весна

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Бои в курском приграничье: 56-й полк ВДВ охотится на оккупантов у Нового Пути (ВИДЕО)

Бои в курском приграничье: 56-й полк ВДВ охотится на оккупантов у Нового Пути (ВИДЕО)

56-й полк ВДВ охотится на украинских оккупантов, пытающихся удержаться у Нового Пути в Курской области.

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