Спустя всего пару дней после скоропостижной смерти "оппозиционера" Алексея Навального* в исправительной колонии особого режима "Полярный волк", немцы сообщили крайне занимательную новость о том, что не случись этого, "немецкий пациент" якобы мог вскоре оказаться на свободе.