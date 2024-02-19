Спустя всего пару дней после скоропостижной смерти "оппозиционера" Алексея Навального* в исправительной колонии особого режима "Полярный волк", немцы сообщили крайне занимательную новость о том, что не случись этого, "немецкий пациент" якобы мог вскоре оказаться на свободе.
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