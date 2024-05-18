Продолжение поста «С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б"»

Запуск ракеты "Союз 2.1б" состоялся с площадки 43 космодрома Плесецк в Архангельской области. Обратите внимание: Мкс и китайская космическая станция фотографируют изображение 4 планет, выровненных в небе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии