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Царьград

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Идет "идеальный шторм": почему на Западе больше не верят в спасение Украины

Идет "идеальный шторм": почему на Западе больше не верят в спасение Украины

Украина оказалась в ситуации «идеального шторма», где одновременно сошлись финансовые провалы, дефицит средств ПВО, коррупционные скандалы и продолжающиеся удары России.

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