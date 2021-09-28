Что ждет бросившего курить?

Фото Marcin Sługocki / Alamy Через 20 минут — снижается сердечный ритмЧерез 12 часов — содержание СО2 в крови приходит в нормуЧерез сутки — наступает пик тревожностиЧерез 2 суток — начинается улучшение обоняния и вкусаЧерез 3 суток — облегчается дыхание, хотя могут возникнуть симптомы, похожие на простудуЧерез 2–3 месяца — снижается вероятность сердечного приступа и улучшается работа легкихЧерез 9 месяцев — исчезает одышкаЧерез год — риск коронарной недостаточности снижается вдвоеЧерез 5 лет — риск сердечного приступа такой же, как у некурящихЧерез 10 лет — риск рака легких снижается вдвое по сравнению с курящимиЧерез 15 лет — риск коронарной недостаточности такой же, как у некурящихЧерез 20 лет — риск рака поджелудочной железы такой же, как у некурящих.