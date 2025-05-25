Эксперты назвали главные критерии безопасного автомобиля

Ключевым фактором защиты от травм является правильный выбор транспортного средства. Особое внимание стоит уделить рейтингам безопасности Euro NCAP, IIHS и NHTSA — автомобили с высокими оценками этих организаций лучше защищают пассажиров при авариях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии