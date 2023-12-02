Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

«Мальчик и птица» (он же «Как поживаете?») получил награду в номинации «Лучший анимационный фильм» на 89-й Премии нью-йоркского сообщества кинокритиков, обойдя «Судзумэ» Макото Синкая и «Человека-Паука: Паутину вселенных».
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