Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

«Мальчик и птица» (он же «Как поживаете?») получил награду в номинации «Лучший анимационный фильм» на 89-й Премии нью-йоркского сообщества кинокритиков, обойдя «Судзумэ» Макото Синкая и «Человека-Паука: Паутину вселенных».