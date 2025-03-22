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Когда солить холодец?

Когда солить холодец?

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Готовка холодца — процесс долгий. Если вкратце, то нужно хороши очистить и замочить мясо перед варкой, потом отварить его, сделать пикантный и прозрачный бульон, размельчить мясо, разложить в подготовленную посуду, залить бульоном и отправить застывать в холодильник на несколько часов.

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