Когда солить холодец?

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Готовка холодца — процесс долгий. Если вкратце, то нужно хороши очистить и замочить мясо перед варкой, потом отварить его, сделать пикантный и прозрачный бульон, размельчить мясо, разложить в подготовленную посуду, залить бульоном и отправить застывать в холодильник на несколько часов.
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