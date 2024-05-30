Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что на территории Крыма пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры в целях нарушения воинских перевозок.
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