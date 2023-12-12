Zara назвала "обновлением" снятие критикуемой из-за Палестины рекламы

Владелец бренда одежды Zara, компания Inditex объяснила "обновлением контента" снятие с главной страницы сайта и приложения рекламы новой коллекции, которая вызвала критику со стороны пропалестинских активистов.
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