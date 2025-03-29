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Царьград

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25-летний водитель сбил двух подростков в Волгоградской области: один погиб

25-летний водитель сбил двух подростков в Волгоградской области: один погиб

В Волгоградской области задержан 25-летний водитель, сбивший двух подростков и скрывшийся с места ДТП.

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