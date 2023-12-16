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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн о поражении от «Сперс», которые проиграли 18 раз подряд: «Наша команда не рассчитана на отсутствие трех игроков старта. В здоровом виде мы одни из лучших»

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил неудачу команды в матче с «Сан-Антонио» (115:129), который перед этим потерпел 18 поражений подряд.

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