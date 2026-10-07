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Регионы России

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Wildberries запустил цифровую платформу госзакупок для образовательных учреждений

Wildberries запустил цифровую платформу госзакупок для образовательных учреждений

Компания Wildberries в рамках поручения Президента России Владимира Путина представила тестовый запуск собственной цифровой платформы закупок (ЦПЗ), предназначенной для государственных образовательных организаций.

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