Wildberries запустил цифровую платформу госзакупок для образовательных учреждений

Компания Wildberries в рамках поручения Президента России Владимира Путина представила тестовый запуск собственной цифровой платформы закупок (ЦПЗ), предназначенной для государственных образовательных организаций.
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