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«Будет близко – шашлыки пожарят». Лесные пожары в Турции не напугали российских туристов

«Будет близко – шашлыки пожарят». Лесные пожары в Турции не напугали российских туристов

Лесные пожары, которые бушуют в России, застигли отдыхающих россиян и в Турции.28 июля туристы в Анталье стали делиться в соцсетях кадрами, на которых видно, как небо над курортом Сиде накрыла красно-серая туча дыма, а в воздухе запахло гарью.

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