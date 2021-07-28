«Будет близко – шашлыки пожарят». Лесные пожары в Турции не напугали российских туристов

Лесные пожары, которые бушуют в России, застигли отдыхающих россиян и в Турции.28 июля туристы в Анталье стали делиться в соцсетях кадрами, на которых видно, как небо над курортом Сиде накрыла красно-серая туча дыма, а в воздухе запахло гарью.