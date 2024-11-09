Главком ВСУ Сырский сообщил главкому НАТО Каволи о бойцах КНДР

Главком украинской армии Александр Сырский проинформировал о том, на какие темы он поговорил с командиром войск Организации Североатлантического Договора в Европейском регионе Кристофером Каволи в ходе анонсированного ранее переговорного процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии