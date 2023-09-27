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Парламентская газета

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Володин поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Володин поздравил воспитателей с профессиональным праздником

От профессионализма, мудрости, и терпения воспитателей зависят  развитие и здоровье ребенка. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

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