Внедрение системы QR-кодов на железной дороге и в авиаперевозках оправданно и будет способствовать росту вакцинации среди населения.
Глава Центра стратегических разработок Онищенко: введение обязательных QR-кодов на транспорте оправданно
Комментарии
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Алекс
Ковидобесие в действии. Онищенко в своем репертуаре - куда ветер туда и он, прости не тутка.
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23 час.
Мурат Сообцоков
Т.е. собираются принуждать делать медицинскую процедуру. А за решения малого Нюрнбергского трибунала 1947 года особь в курсе. Видимо нет, а там по результатам рассмотрения некоторых любителей такого (в том числе и принуждения) немножко повесили.
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21 час.
Александр Лагуткин
Как этот засидевшийся чиновник представляет бабку 80- лет с плюсом, которой нужно добраться до той же поликлиники, чтобы эти две прививки сделать! И что ей, извините, жрать, если её в магазин не пускают!? Может этот клоун ей эвтаназию предложит. Чего зря мучиться. Наши российские чиновники живут в своем, придуманном ими мире. Для них рекомендации ВОЗ важнее собственного народа. Хотя ВОЗ даже вакцину нашу признавать не хочет, а вот рекомендации, обязательные к исполнению, спускает нашей зажравшейся чиновной плесени. Ежегодно по статистике от эпидемий обычного гриппа умирало даже большее количество человек. Но почему-то раньше это никого не беспокоило. Что изменилось? И в здоровье ли людей вообще вопрос при всей этой чиновничьей вакханалии!?
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21 час.
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