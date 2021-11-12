Глава Центра стратегических разработок Онищенко: введение обязательных QR-кодов на транспорте оправданно

Александр Лагуткин

Как этот засидевшийся чиновник представляет бабку 80- лет с плюсом, которой нужно добраться до той же поликлиники, чтобы эти две прививки сделать! И что ей, извините, жрать, если её в магазин не пускают!? Может этот клоун ей эвтаназию предложит. Чего зря мучиться. Наши российские чиновники живут в своем, придуманном ими мире. Для них рекомендации ВОЗ важнее собственного народа. Хотя ВОЗ даже вакцину нашу признавать не хочет, а вот рекомендации, обязательные к исполнению, спускает нашей зажравшейся чиновной плесени. Ежегодно по статистике от эпидемий обычного гриппа умирало даже большее количество человек. Но почему-то раньше это никого не беспокоило. Что изменилось? И в здоровье ли людей вообще вопрос при всей этой чиновничьей вакханалии!?