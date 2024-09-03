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Челябинская ФСБ показала видео, как вломилась в дом к матёрому преступнику

Челябинская ФСБ показала видео, как вломилась в дом к матёрому преступнику

Задержанный может стать "пыжиком" — сесть пожизненно. И пожить-то особо не успел: 32-летний челябинец может уехать на пожизненное заключение.

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