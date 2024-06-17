"Старлайнер" задержится на МКС из-за неполадок и, возможно, вернется без экипажа

В компании Boeing продолжают делать вид, что ничего серьезного не происходит. «У нас появилась великолепная возможность провести время на станции и выполнить больше тестов, которые дадут нам бесценные данные, уникальные в нашем положении, - оптимистично заявил Марк Наппи, вице-президент по коммерческим пилотируемым программам.